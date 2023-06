Die Vollsperrung der Kirchstraße ist wieder aufgehoben und der Verkehr kann wieder frei rollen. Autofahrer werden die freie Fahrt jedoch nur bis zum Herbst genießen können. Foto: Thea Esders up-down up-down Kanalbauarbeiten abgeschlossen Die Kirchstraße in Lingen ist für Autos wieder freigegeben – vorerst Von Philip Jesse | 21.06.2023, 10:58 Uhr

Der Verkehr an der Kirchstraße in Lingen rollt seit Mittwochmorgen wieder. Für Autofahrer sollte sich die Verkehrssituation an der Einfahrt zur Tiefgarage am Marktplatz deutlich entspannen – zumindest bis zum Herbst. Dann wird die Straße erneut zur Baustelle.