Arbeiten ab dem 15. März Sperrung für Autos: Kanalbauarbeiten in der Kirchstraße in Lingen Von Pia Alberts | 10.03.2023

In der Kirchstraße in der Lingener Innenstadt werden ab dem 15. März Kanalbauarbeiten durchgeführt. Die Straße zwischen der Einfahrt zur Tiefgarage zum Marktplatz und dem Bio-Supermarkt Kornblume ist in dieser Zeit für Autos gesperrt.