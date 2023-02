Ein Mann hat am Donnerstagabend einen Kiosk in Lingen ausgeraubt, konnte aber nach kurzer Zeit festgenommen werden. Symbolfoto: dpa up-down up-down Weitere Tat am Mittwoch? Kiosk in Lingen ausgeraubt: 33-Jähriger nach wenigen Stunden gefasst Von Jana Probst | 03.02.2023, 14:46 Uhr

Ein Mann hat am Donnerstagabend einen Kiosk in Lingen ausgeraubt, konnte aber nach kurzer Zeit festgenommen werden. Nun verdächtigt ihn die Polizei, auch an einer weiteren Straftat beteiligt gewesen zu sein.