Wie Musik Kindern hilft Centralkino Lingen zeigt „Bach in Brazil"

Bei dem Musikpädagogen Martin Brückling (Edgar Selge) können die brasilianischen Slum-Kinder dem Alltag entfliehen. Der Film „Bach in Brazil" wird im Centralkino in Lingen gezeigt.

Kinder in ihrer Entwicklung künstlerische und ästhetische Bildung zukommen lassen und sie fördern, ist das Ziel der Lingener Kinderkultur- und Hilfsorganisation „Arts by Children“ (ABC). Was das bewirken kann, zeigt nun ein Film.