Dr. Nadja Stiben unterstützend tätig Dr. Manisa Muci übernimmt Kinderarztpraxis in Lingen Von Wilfried Roggendorf | 24.08.2023, 16:25 Uhr Dr. Manisa Muci (links) hat die Kinderarztpraxis am Bögen übernommen. Dr. Nadja Stiben unterstützt sie auch in Zukunft. Oberbürgermeister Dieter Krone gratulierte. Foto: Stadt Lingen

Wechsel in der Kinderarztpraxis am Konrad-Adenauer-Ring 16a in Lingen: Dr. Manisa Muçi hat die Gemeinschaftspraxis am Bögen von Dr. Silvia Schulte-Tönns und Dr. Nadja Stiben übernommen.