Nicht nur still sitzen: Der Kindercampus bietet viele Aktionen zum Mitmachen an. Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Anmeldungen sind gestartet Kindercampus 2023: Dieses Vorlesungen gibt es in Lingen Von Thea Esders | 18.05.2023, 15:20 Uhr

In diesem Jahr findet vom 14. Juni bis zum 13. Dezember der Kindercampus an der Hochschule Osnabrück in Lingen statt. Die Anmeldungen für die erste von vier Vorlesungen sind gestartet.