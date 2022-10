Foto: Ludger Jungeblut Sicherheit, Strom, Belegschaft So äußert sich RWE über Weiterbetrieb von Kernkraftwerk in Lingen Von Thomas Pertz | 18.10.2022, 12:28 Uhr | Update vor 1 Std.

Die RWE als Betreiberin des Kernkraftwerkes Emsland in Lingen will „unverzüglich alle notwendigen Vorbereitungen treffen, um den Leistungsbetrieb des Kraftwerks zum 15. April 2023 zu ermöglichen“. Das teilte ein Sprecher am Dienstag auf Anfrage mit. Er äußerte sich auch zur Sicherheit der Anlage und zur Personalplanung, die eigentlich auf den Atomausstieg am 31. Dezember ausgerichtet war.