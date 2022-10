Das Kernkraftwerk Emsland in Lingen soll bis Mitte April 2023 in Betrieb bleiben. Foto: Friso Gentsch up-down up-down Ingenieur seit 1988 dabei Wolfgang Kahlert und die letzte Schicht im Kernkraftwerk in Lingen Von Thomas Pertz | 18.10.2022, 12:28 Uhr

Wolfgang Kahlert ist, was das Kernkraftwerk Emsland in Lingen anbelangt, ein Mann der ersten Stunde. Der Leiter des Atomreaktors der RWE im Industriepark wird auch am Tag der letzten Betriebsstunde dabei sein. Die kommende Silvesternacht ist es aber nicht.