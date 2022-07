Die im Keller gelagerten Möbel löschte die Feuerwehr im Freien. FOTO: Hermann Bojer up-down up-down Keine Verletzten Kellerbrand an der Friedrichstraße in Lingen Von Hermann Bojer | 19.07.2012, 13:12 Uhr

Einen Kellerband hat es am Donnerstagmittag in der Friedrichstraße 2 in Lingen gegeben. Menschen wurden dabei nicht verletzt.