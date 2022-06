Bereits vor einigen Wochen hatte es ähnliche Fälle gegeben. So hatte beispielsweise ein Mann, der sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben hätte, ein Ehepaar über die angebliche Möglichkeit, beim Strom- und Gasbezug Geld zu sparen, informiert ( wir berichteten ).

Nun sei erneut ein ähnlicher Fall in Lingen aufgetreten, teilen die Stadtwerke mit. Deshalb weisen die Stadtwerke darauf hin, dass Energielieferverträge von Stadtwerken nicht an der Haustür abgeschlossen werden. „Klingeln vermeintliche Stadtwerke-Mitarbeiter an der Tür, sollten sich die Bewohner immer den Dienstausweis zeigen lassen“, betont Ulrich Boss, Geschäftsführer der Stadtwerke.

Im Zweifelsfall sollten sich die Kunden direkt an die Stadtwerke Lingen, Waldstraße 31, Tel. 0591/ 1200205, wenden.