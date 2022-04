Vor dem Hintergrund des Umzugs von „Sportsworld“ aus dem „Erlebniskaufhaus Brackmann“ an der Lookenstraße in die Neue Straße, ehemaliges Modehaus „Nennen“, stellte sich nicht nur die Frage der Nachnutzung dieser noch nicht wieder besetzten Verkaufsflächen an den Geschäftsmann Jochen Brackmann, sondern auch, was die Stadt Lingen unterstützend leisten kann, um die Leerstände insgesamt wieder mit neuem Leben zu füllen.

„Viele Leerstände“ – ein Reizwort, das Lingens Erster Stadtrat Ralf Büring und Helmut Höke, Fachbereichsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, als Gesprächspartner unserer Zeitung „so nicht“ stehen lassen wollten. „Obwohl wir keine überproportionalen Leerstände in Lingen haben, kann es natürlich immer mal wieder dazu kommen, dass es Räumlichkeiten gibt, die etwas länger auf eine Folgenutzung warten“, erklärte der Erste Stadtrat. Ergänzend fügte er hinzu, dass es natürlich auch schwerer zu vermietende Immobilien gebe. „Es liegt immer an der Lage und nicht zuletzt an den Preisvorstellungen der Eigentümer an einen möglichen zukünftigen Nutzer“, betonte Büring.

Im Zusammenhang mit der „Lagegunst“ erläuterte Höke weiter, dass unter anderem die Bauerntanzstraße, die Marienstraße, das Lookentor und auch die Lookenstraße zu den bevorzugten Lagen in der Stadt gehörten. „Aber: Mit dem Weggang von Sportsworld in die Neue Straße gewinnt diese Straße natürlich enorm an Attraktivität, weil hier ein inhabergeführtes Sporthaus neu eröffnet, das weit über Lingen hinaus bekannt ist.“ Man habe seitens der Verwaltung immer mit Dirk und Reent Iserlohe, den Eigentümern von Sportsworld, im Gespräch gestanden, und sich mit Rat und Tat unterstützend auf der Suche nach geeigneten Verkaufsflächen in der Stadt eingebracht, erklärte der Fachbereichsleiter.

Doch nicht nur hier sei die Stadt auf gutem Wege: „Die Umsatzentwicklung in der Stadt und dem Lookentor ist trotz zeitweilig leer stehender Geschäfte weiter gestiegen“, erklärte Höke um ergänzend hinzuzufügen, dass die Stadt im weiten Umfeld nach einer Umlandbefragung als beliebteste Einkaufsstadt gelte. „Diese guten Zahlen im Vergleich zu anderen Städten machen sehr deutlich, dass wir noch attraktiver geworden sind“, unterstrich Höke. So sei nach den Untersuchungen der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) die Kaufkraft in der Stadt von 274 auf 277 Millionen und der Umsatz von 334 auf 343 Millionen Euro gestiegen. Zurückzuführen sei dieses positive Ergebnis auf immer mehr Holländer in der Stadt und Menschen, die bis aus dem hohen Norden und dem Ruhrgebiet den Weg nach Lingen fänden.

Das sei aber noch lange kein Grund, sich gegenseitig auf die Schultern zu klopfen. „Sorgen bereitet uns der immer weiter um sich greifende Online-Einkauf, mit dem sich unser Einzelhandel auseinandersetzen muss“, sorgte sich der Erste Stadtrat mit Blick in die Zukunft. Die Nachfrage nach Verkaufsflächen werde sich ändern. „Zukünftig wird es mehr sogenannte Aktionsflächen geben, und Showrooms werden das heutige Ladenlokal dominieren“, ist sich Höke sicher. Die Geschäftsinhaber werden sich auf „Erlebniseinkäufe“ einstellen müssen, was heißt, dass auch in den Geschäften Gastronomie berücksichtigt werden müsse, um eine noch höhere Aufenthaltsqualität zu erreichen.

Apropos Aufenthaltsqualität: Auf die Frage, wie es um den Marktplatz als frühere Handels-Drehscheibe und um das Areal der Sparkasse bestellt sei, erklärte Büring: „Wir sind in sehr konstruktiven Gesprächen mit dem Sparkassenvorstand, um zu erarbeiten, was in diesem Quartier zukünftig möglich sein könnte – mehr kann ich zurzeit leider nicht sagen.“