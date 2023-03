Das Tierheim in Lingen rechnet ab März wieder mit vielen Fundkatzen. Die Tierschützer hoffen, dass sich dies mit einer Kastrationspflicht in Niedersachsen perspektivisch ändert. Foto: Christiane Adam up-down up-down Erfahrungen gibt es in Lingen Kastrationspflicht für Katzen: Vorfreude und Skepsis im Emsland Von Pia Alberts | 06.03.2023, 18:28 Uhr

In Niedersachsen gibt es Pläne für eine Kastrationspflicht von Katzen. Tierschützer in Lingen begrüßen das, weil es zu viele Katzen im Tierheim gibt. In Lingen gibt es diese Pflicht schon, die Erfahrungen sind durchwachsen - doch im Umland herrscht Skepsis.