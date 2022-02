Das Konzert der Kastelruther Spatzen muss ins kommende Jahr verlegt werden. FOTO: MAREMA Veranstaltungen Wegen Corona Kastelruther Spatzen verschieben Konzert in Lingen um ein Jahr Von Harry de Winter | 21.02.2022, 14:25 Uhr

Eigentlich sollten die Kastelruther Spatzen am 18. März ein Konzert in Lingen in der Emslandarena geben. Doch das ist nun wegen Corona verschoben worden.