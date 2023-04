Ein Herz für Fledermäuse hat Karin Schaad aus Meppen-Rühle. Foto: Caroline Theiling up-down up-down Tier aus Lingen gerettet Karin Schaad aus Meppen päppelt verwaiste Fledermäuse auf Von Caroline Theiling | 07.04.2023, 06:03 Uhr

Einen ungewöhnlichen Fund hat Walter Schubert aus Lingen auf seiner Terrasse gemacht. Als er die Holzverkleidung an der Hauswand entfernt hat, um an das Mauerwerk zu kommen, entdeckt eine Bartfledermaus – im Winterschlaf. Was nun?