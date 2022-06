Das Automobil sei Inbegriff des modernen Lebens wie ein Symbol der Zeit, sagte der Zelebrant. Unsere Zeit sei sehr auf ökonomische Effizienz bedacht. Es gehe um die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, um Produktion und Leistungssteigerung. Ob das auch die Devise Jesu sei, fragte der Theologe. Mitten im Evangelium stehe ein Satz, der uns heute irritieren müsse: „Ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt.“ Der Evangelist gebrauche dafür das Bild vom Weinstock. Ohne Verbindung mit dem Stamm könne kein Rebzweig Trauben hervorbringen.

Die musikalische Begleitung an der digitalen Orgel hatte Bernhard Wilken, Organist in der Maria-Königin-Gemeinde, übernommen. Bernhard Meiners, Vorsitzender der KAB Maria Königin, bedankte sich bei Pastor Klesse für die Messfeier und bei der Familie Timmer, dass sie ihre Autohalle für die Maifeier zur Verfügung gestellt habe.

Klug einkaufen

„Fair teilen statt sozial spalten – nachhaltig leben und arbeiten“. So lautete das Thema der KAB 2012 mit dem Schwerpunkt „Klug einkaufen, fair produzieren und handeln“. Claudia Burrichter, Bezirksvorsitzende des KAB-Unterbezirks Lingen, setzte sich kritisch mit dem Einkaufsverhalten vieler Bürger auseinander. Die Menschen rechtfertigten ihren ständigen Einkauf nach dem Motto: „Wir kurbeln damit die Wirtschaft an und sichern Arbeitsplätze“. Sie verwies darauf, dass die Menschen mit jedem Einkauf auch die Umwelt veränderten. Durch Herstellung, Verpackung, Transport, Nutzung und Entsorgung trage jedes Produkt zur Erhaltung oder Schädigung der Umwelt bei. Dieser Verantwortung müssten sich die Menschen bewusst sein. Helfen durch Handeln laute das Prinzip des fairen Handelns, dessen Ziel es sei, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen in den Staaten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas zu verbessern. Die KAB stehe dafür, die Produkte auf Nachhaltigkeit zu prüfen und nur Produkte zu kaufen, für deren Herstellung es eine faire Entlohnung gebe.

Im Anschluss an die Feier führten die Eigner und Mitarbeiter der Firma Timmer, die derzeit an fünf Standorten 172 Mitarbeiter, davon 26 Azubis, beschäftigt, durch die Werkstätten. Danach blieb ausreichend Zeit zum Meinungsaustausch.