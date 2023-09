Der 16-Jährige Jonathan Teupen kam mit der Erkrankung Spina Bifida zur Welt. Dabei handelt es sich um eine Fehlbildung der Wirbelsäule, durch welche er im Gehen beeinträchtigt ist. Doch schon immer interessierte er sich für die Luftfahrt. „Ich bin ständig zum Flugplatz Nordhorn-Lingen gekommen, um mir die Starts und die Landungen anzuschauen“, erzählt er. Nun sitzt er selbst im Flugzeug.

Keine Kosten für Inklusion gescheut

„Mir wurde immer gesagt, dass das Fliegen aufgrund meiner Vorerkrankung nicht möglich ist“, berichtet Jonathan. Im April 2022 wurde er dann aber trotzdem Mitglied im Luftsportverein Lingen (LSV). Der Verein setzt sich dafür ein, dass ihm das Fliegen möglich gemacht werden konnte.

Lange wurde über Möglichkeiten nachgedacht, bis der Verein auf eine Handsteuerung für Segelflieger aufmerksam wurde. „Unserem Verein ist die Inklusion wichtig. Deshalb haben wir keine Kosten gescheut, um Jonathan das Fliegen zu ermöglichen“, sagt Beate Breitenbach-Jost, ebenfalls Mitglied des LSV.

Umbau des Schulungsflugzeuges

Durch die Firma Güntert und Kohlmetz in Bruchsal wurde in dem Hauptschulungsflugzeug des Vereins eine optionale Handsteuerung verbaut. Diese ist notwendig für Jonathan, da er die Fußpedale zur Steuerung des Seitenruders nicht bedienen kann. Das Besondere daran: Jürgen Kohlmetz, Betreiber der Firma, hat selbst das Fliegen beim LSV gelernt.

Die Kosten des Umbaus beliefen sich auf etwa 6000 Euro. Förderung erhielt der Verein unter anderem von den Rolli Fliegern. Das ist ein Verein, der sich für den Erwerb einer Pilotenlizenz für körperlich beeinträchtigte Menschen einsetzt.

Jonathan hat den Flugschein im Visier

Mit ein paar gekonnten Griffen hat Jonathan die Handsteuerung in wenigen Minuten eingebaut. Doch nicht nur im Ein- und Ausbau ist er mittlerweile geschult. Auch beim Fliegen macht er Fortschritte. Vor wenigen Wochen konnte er durch seinen Fluglehrer Heiner Schütte freigeflogen werden. Er hat somit den ersten von drei Ausbildungsabschnitten auf dem Weg zum Flugschein erfolgreich absolviert.

Jonathan Teupen beim Einbau der Handsteuerung. Foto: Pia Alberts

„Den Flugschein werde ich wahrscheinlich innerhalb der nächsten Saison machen“, erzählt Jonathan. Bis dahin darf er alleine fliegen, solange er in Platznähe und in Sichtweite eines Fluglehrers fliegt. Dass ihm all dies möglich ist, hat er seinem Verein zu verdanken: „Der Verein hat sich so sehr für mich eingesetzt und dafür bin ich jedem einzelnen dankbar“.