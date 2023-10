Am 14. September 1998 erschien das Album „Meister der Musik“. Spätestens zu diesem Zeitpunkt stand fest, dass JBO den Durchbruch geschafft hat. Die Band, die im Jahr 1989 als reines Spaßprojekt unter dem Namen „James Blast Orchester“ gegründet wurde, landete das erste ihrer insgesamt acht Top-10-Alben.

Band überzeugt mit neuem Genre

Die vier Männer aus Franken haben mit ihrer Musik das Genre des Comedy-Metals geprägt. Sich selbst nicht ganz so ernst nehmend, begeistern sie ihre Fans mit spektakulären Auftritten - und alles ist pink, die Lieblingsfarbe der Band.

Auf ihrer Tour 2023 wird die Band auch einen Stopp in Lingen einlegen. Am 21. Oktober werden die Männer ihr Jubiläums-Album im Alten Schlachthof zum Besten geben. Es warten Songs wie „Ällabätsch“ oder „Wir ham ne Party“. Das Konzert ist bereits ausverkauft - wer Karten haben will, muss auf den Sekundärmarkt hoffen.

Mit Metal gegen den Klimawandel

Special Guest auf der Tour wird die Band Existent sein. Die Metal-Band aus Hamburg macht mit ihrer Musik auf politisch relevante Themen aufmerksam.