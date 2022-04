Zwei Formationen bieten abwechslungsreiche Musik in toller Atmosphäre – die beste Möglichkeit für einen entspannten Abend mit Freunden und Familie. Das Grundgerüst für das Duo „Soulution“ bilden Christina Menger und Tobias Bako. Sie ist eine beeindruckende Soulsängerin und Multiinstrumentalistin mit bereits langjähriger Bühnenerfahrung, er ein mittlerweile über das Emsland hinaus bekannter Pianist. Soulution bietet eine gefühlvolle, direkte und mit viel Kraft aus der Seele gut abgestimmte Mischung aus unvergessenen Klassikern und ausgesuchten Raritäten.

Auch dabei ist das Georgie´s Groove Orchestra (GGO) , die Schulband des Gymnasiums Georgianum . Dieses hat sich seit der Gründung im Februar 2003 bei vielen öffentlichen Veranstaltungen in und um Lingen einen fabelhaften Ruf erspielt. Das GGO bietet große Musikvielfalt beeindruckenden Sängern.

Als „Bonbon“ für die Zuschauer der Veranstaltung Jazz am Stadtgraben werden beide Bands sich an diesem Abend mit verschiedenen special guests der Lingener Szene verstärken, so zum Beispiel mit dem togolesischen Songwriter Zain Landozz, dem Sänger und Gitarristen Brian Lüken sowie dem Schlagzeuger Leon Wolf.

Im entspannten Ambiente erwartet die Besucher auch kulinarisch ein Erlebnis der Extraklasse. Neben verschiedenen italienischen Köstlichkeiten und anderen Snacks gibt es frische Weine, leckere Getränkekreationen. Jazz & Blues am Amtsgericht bietet in diesem Jahr wieder alles für einen schönen Sommerabend . Die Veranstalter Qurt/Q-barfly mit Unterstützung durch die Lingen Wirtschaft und Tourismus GmbH (LWT) freuen sich auf zahlreiche Besucher. Der Eintritt ist frei.