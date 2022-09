Der Beginn der Reiselust: Den Interrail-Pass aus dem Jahr 1980 besitzt Helmut Woltering noch heute - und auch den seiner Reisegefährtin Karen Holmes. Foto: Jonas E. Koch up-down up-down 50 Jahre Interrail Von Lingen in alle Welt: Die Lebensreise des Helmut Woltering Von Jonas E. Koch | 20.09.2022, 16:09 Uhr

Eine Interrail-Reise weckt im Lingener Helmut Woltering 1979 das Fernweh. So sehr, dass er sie im Jahr darauf sogar wiederholt. Er erinnert sich an die Reiselust - und an die Aufbauarbeit für Emco Müller in aller Welt.