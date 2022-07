Hier werden keine Lärmschutzwände in Richtung Emslandhallen mehr benötigt: Bei BvL an der Lindenstraße in Lingen soll ein Lebensmittler angesiedelt werden. FOTO: Wilfried Roggendorf up-down up-down Innenstadt weiter entwickeln JU gegen Kaufland am Alten Hafen in Lingen Von PM. | 20.11.2012, 12:12 Uhr

Der JU-Stadtverband Lingen hat sich in einem Positionspapier klar gegen das Kaufland am Alten Hafen in Lingen ausgesprochen. Gleichzeitig fordern die jungen Christdemokraten in einer Presseerklärung, dass man für die Kerninnenstadt einen geeigneten Lebensmittelhändler suchen sollte. Dieses wäre eine sinnvolle Erweiterung der Innenstadt.