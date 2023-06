In der EMP-Filiale laden IHK und Handwerkskammer Interessierte zu einer Berufsberatung ein. Archivfoto: Johannes Franke up-down up-down Was mache ich nach der Schule? Pop-up-Store bei EMP in Lingen berät über Zukunftspläne Von Thea Esders | 29.06.2023, 16:44 Uhr

Ausbildung, Studium oder etwas ganz anderes? In der Filiale von EMP in Lingen können sich junge Menschen am Freitag und Samstag über die Möglichkeiten nach dem Schulabschluss informieren.