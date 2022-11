Am Wochenende gibt es die Möglichkeit, die städtischen Kitas in Lingen zu besuchen. Symbolfoto: dpa up-down up-down Eingewöhnung, Betreuung, Förderung Städtische Kitas in Lingen informieren Eltern über ihre Angebote Von Julia Mausch | 10.11.2022, 07:27 Uhr

Viele Fragen stellen sich Eltern, bevor ihr Kind in den Kindergarten kommt. Antworten darauf wollen die Kitas in Trägerschaft der Stadt Lingen am Samstag bieten und gewähren Einblicke in die Kitas.