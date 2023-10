Mit 2,67 Promille In Schlangenlinien durch Lingen: Polizei stoppt betrunkenen Pkw-Fahrer Von Gerd Schade | 14.10.2023, 09:12 Uhr Auf der Straße „Kiesbahn“ in Lingen stoppte die Polizei den betrunkenen Autofahrer. Symbolfoto: Uli Deck up-down up-down

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht in Lingen einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit seinem Wagen in Schlangenlinien unterwegs war.