Im Lingener Ortsteil Darme warten die Bürger seit dem 11. April auf Leerung ihrer Gelben Tonnen. Am Samstag, 30. April, sollen sie nun geleert werden. FOTO: Caroline Theiling Weiter Probleme bei Remondis Werden die Gelben Tonnen in Lingen-Darme Samstag endlich abgeholt? Von Carsten van Bevern | 29.04.2022, 08:28 Uhr

Seit Wochen gibt es Probleme im Emsland bei der Abfuhr der Gelben Tonnen durch Remondis. Das Unternehmen kündigt eine nachträgliche Abholung nach der anderen an. So auch in Lingen-Darme, dort stehen die Tonnen seit mehr als zwei Wochen.