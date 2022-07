In der Justizvollzugsanstalt Lingen an der Kaiserstraße ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind innerhalb der JVA im Einsatz oder beziehen Warteposition auf dem zwischen JVA und Halle IV befindlichen Parkplatz (Foto). FOTO: Wilfried Roggendorf up-down up-down Ein Inhaftierter im Krankenhaus Feuer in der Justizvollzugsanstalt Lingen konnte schnell gelöscht werden und | 15.07.2022, 08:57 Uhr Von Wilfried Roggendorf Carsten van Bevern | 15.07.2022, 08:57 Uhr

In der Justizvollzugsanstalt Lingen an der Kaiserstraße ist am Mittwochmorgen in einer Zelle ein Feuer ausgebrochen, welches schnell gelöscht werden konnte. Ein Inhaftierter musste mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.