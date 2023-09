Der Flohmarkt wird am Sonntag, 10. September, von 10 bis 17 Uhr stattfinden. 85 Verkaufsstände sind angemeldet, die große Auswahl von Schnäppchen anbieten und zum Stöbern einladen. Geboten wird zum Beispiel gebrauchte Kleidung, Bücher, Spielzeug und vieles mehr.

Zudem befinden sich Wegweiser und Lagepläne für den Flohmarkt an verschiedenen Ständen, die durch bunte Luftballons deutlich erkennbar sind. Aber auch an anderen häufig besuchten Stellen in Brögbern hängen Lagepläne für den Flohmarkt aus.

Die verschiedenen Essensmöglichkeiten des Dorfflohmarktes

Ab 11 Uhr sorgt der Förderverein am Kindergarten für reichlich Kuchen und Kaffee (gegen Spende). Des Weiteren werden an der Christuskirche Brögbern vom Förderverein der Grundschule in der Zeit von 11 bis 15 Uhr Bratwürstchen und Getränke verkauft. Ab 15 Uhr bietet der SV Voran Brögbern Bratwürste und der Getränke am Sportplatz an. Nebenbei kann man dann auch das Fußballspiel der ersten Kreisklasse genießen.

Planwagen pendelt zwischen den Kirchen

Von 11 bis 16 Uhr ist es zudem möglich, eine Spritztour mit dem Planwagen zu unternehmen. Dieser pendelt zwischen der katholischen und evangelischen Kirche hin und her, mit einem Zwischenstopp am Kindergarten.