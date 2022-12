Eine Sanierung lohnt sich nicht mehr: Die Häuser an der Sternstraße 1-9 in Lingen sollen abgerissen werden. Nach Einwänden von Verwaltung und Politik hat der Besitzer neue Pläne erarbeitet Foto: Thomas Pertz up-down up-down Tagespflege und Wohnungen Grafiken zeigen die neuen Pläne für die Sternstraße in Lingen Von Thomas Pertz | 01.12.2022, 13:52 Uhr

Das Immobilienunternehmen Pro Urban aus Meppen will die Häuser in der Sternstraße 1-9 in Lingen Anfang nächsten Jahres abreißen. Was dort gebaut werden soll, hat das Unternehmen in den letzten Monaten konkretisiert.