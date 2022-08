H.P. Baxxter und die Kult-Band Scooter haben beim Open Air in Lingen vor 14.000 Fans mächtig abgeliefert. Wir waren mit der Kamera dabei. Foto: Matthias Becker up-down up-down Rund 14.000 Fans an Emslandarena Im Video: Die große Party mit Scooter beim Open Air in Lingen Von Matthias Becker | 27.08.2022, 11:38 Uhr

Es war eine grandiose Party: Am Freitag haben die Techno-Veteranen von Scooter vor rund 14.000 Fans beim Open Air an der Emslandarena in Lingen abgeliefert - wir waren mit der Kamera dabei.