Eine Zecke auf einem Grashalm. Das Insekt ist nicht nur im Wald anzutreffen, sondern auch auf Wiesen und im heimischen Garten. FOTO: dpa-Zentralbild Emsland ist Risikogebiet Im Video erklärt: Das ist dran an den fünf Mythen über Zecken Von Caroline Theiling-Brauhardt | 26.03.2022, 16:18 Uhr

Im Frühling heißt es auch im Emsland wieder: Achtung vor Zecken! Über das Insekt gibt es gibt es viele Geschichten und Mythen. Was an diesen dran ist, erklärt der Naturexperte Bernward Rusche aus Lingen in unserem Video.