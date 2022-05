Im Emsland sind die alliierten Truppen in den letzten Kriegstagen noch in teils heftige Kämpfe verwickelt worden - hier britische Sherman- und Flammenwerferpanzer am 5. April 1945 beim Kampf um Lingen in der Lookenstraße. FOTO: Emslandmuseum Lingen Wie der Krieg 1945 im Emsland endete Emsland: Schwere Kämpfe und viele Tote noch kurz vor Kriegsende Von Carsten van Bevern | 07.05.2022, 10:52 Uhr

Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht geht am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg zumindest in Europa offiziell zu Ende. Für die meisten Emsländer war der Krieg zu diesem Zeitpunkt aber längst vorbei: Letzte Kämpfe auf dem heutigen Kreisgebiet gab es am 26. April. Und in Lingen hatte die britische Militärregierung bereits am 6. April ihre Arbeit aufgenommen.