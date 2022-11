Gestreikt werden soll am Mittwoch bei Benteler in Lingen. Symbolfoto: Wilfried Roggendorf up-down up-down Druck in Tarifverhandlung IG Metall ruft Beschäftigte von Benteler in Lingen zum Streik auf Von Thomas Pertz | 01.11.2022, 12:44 Uhr

Druck auf die Arbeitgeber in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie will die IG Metall ausüben. Sie ruft die Beschäftigten des Stahlwerkes Benteler Steel/Tube in Lingen zum Warnstreik auf.