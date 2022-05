Auf dem Submissionsplatz im Landkreis Osnabrück wurden besonders wertvolle Stämme zum Kauf angeboten. Wie derzeit im gesamten Bundesgebiet erzielten Eichen hohe Durchschnittspreise. FOTO: Carl Hesebeck Wertvolle Hölzer versteigert Holz aus dem Emsland: Weniger Angebot, höhere Preise Von Carl Hesebeck | 19.05.2022, 07:49 Uhr

Aufgelegt in Reih und Glied, für den Käufer gut präsentiert: Waldbesitzer aus dem Forstamt Weser-Ems haben in Osnabrück Laubholzstämme versteigert. Dort machten sich die Probleme in den Wäldern bemerkbar.