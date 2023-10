Zwischen Montag, 9. Oktober, und Donnerstag, 2. November, ist das Schadstoffmobil im Auftrag des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) des Landkreises Emsland wieder an über 60 Haltepunkten im Kreisgebiet vor Ort, teilt der Landkreis Emsland mit. Die mobile Schadstoffsammlung ist ausschließlich privaten Haushalten vorbehalten.

Neben der mobilen Sammlung, jeweils im Frühjahr und Herbst, stehen im Emsland ganzjährig das Schadstofflager in Haren-Wesuwe sowie stationären Sammelstellen auf den vier Zentraldeponien zur Annahme von Schadstoffen zur Verfügung.

Welche Abfälle nimmt das Schadstoffmobil im Emsland mit?

Neben schadstoffhaltigen Abfällen, wie Lacke, Holzschutzmittel, Haushalts- und Heimwerkerchemikalien, nimmt die mobile Schadstoffsammlung auch Batterien, alte Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Druckerabfälle, Pflanzenschutzmittel und Medikamente entgegen.

Aus Kapazitätsgründen werden am Schadstoffmobil ausschließlich gefährliche Abfälle aus Privathaushalten in haushaltsüblichen Mengen angenommen. Wandfarben auf Wasserbasis können hingegen getrocknet in der Restmülltonne entsorgt werden.

Was gehört nicht in die mobile Schadstoffsammlung?

Altöle, größere Lithium-Akkus (zum Beispiel Fahrrad-Akkus) und Bleiakkumulatoren (Autobatterien) müssen aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung über den Fachhandel entsorgt werden. Alte Elektrogeräte können bis zu einer Größe von circa 35 mal 50 Zentimeter in die Elektroaltgeräte-Container auf jedem Wertstoffhof eingeworfen werden, eine Abgabe am Schadstoffmobil ist nicht möglich.

Größere Elektro-Altgeräte werden kostenfrei an den Zentraldeponien Dörpen, Wesuwe, Flechum oder Venneberg angenommen oder können über eine Sperrmüllanmeldung entsorgt werden.

Auskünfte zur sachgerechten Schadstoffentsorgung sowie zu den Sammelterminen und Haltepunkten gibt es auch unter www.awb-emsland.de, in der AWB Emsland App für Smartphones sowie im AWB Kunden-Center unter Telefon 05931/599699.

Das sind die Termine des Schadstoffmobils im südlichen Emsland

Haltestellen in Lingen:

Altenlingen: Donnerstag, 2. November, 14 bis 16 Uhr, Parkplatz Gaststätte Herm. Thien, Forstweg

Donnerstag, 2. November, 14 bis 16 Uhr, Parkplatz Gaststätte Herm. Thien, Forstweg Emslandhallen: Samstag, 28. Oktober, 10.30 bis 13 Uhr, Parkplatz, Darmer Hafenstr./Lindenstr.

Samstag, 28. Oktober, 10.30 bis 13 Uhr, Parkplatz, Darmer Hafenstr./Lindenstr. Baccum: Montag, 9. Oktober, 14 bis 15 Uhr, Parkplatz Gaststätte Hense, Antoniusstraße

Montag, 9. Oktober, 14 bis 15 Uhr, Parkplatz Gaststätte Hense, Antoniusstraße Brögbern: Dienstag, 24. Oktober, 13 bis 15 Uhr, Heimathaus, Duisenburger Straße

Dienstag, 24. Oktober, 13 bis 15 Uhr, Heimathaus, Duisenburger Straße Clusorth-Bramhar: Donnerstag, 2. November, 12.30 bis 13.30 Uhr, Vor dem neuen Sportplatz, Bramharstraße

Donnerstag, 2. November, 12.30 bis 13.30 Uhr, Vor dem neuen Sportplatz, Bramharstraße Darme: Dienstag, 24. Oktober, 15.30 bis 18 Uhr, Rewe-Markt, Emdener Straße/Rheiner Straße

Dienstag, 24. Oktober, 15.30 bis 18 Uhr, Rewe-Markt, Emdener Straße/Rheiner Straße Holthausen/Biene: Donnerstag, 2. November, 16.30 bis 18 Uhr, Parkplatz Dorfgemeinschaftshaus

Donnerstag, 2. November, 16.30 bis 18 Uhr, Parkplatz Dorfgemeinschaftshaus Laxten: Montag, 9. Oktober, 15.30 bis 18 Uhr, Gewerbegebiet „Am Hundesand“

Haltestellen in der Samtgemeinde Lengerich:

Lengerich: Dienstag, 10. Oktober, 15.30 bis 16.30 Uhr, Parkplatz Friedhofskapelle, Kirchstraße

Dienstag, 10. Oktober, 15.30 bis 16.30 Uhr, Parkplatz Friedhofskapelle, Kirchstraße Bawinkel: Dienstag, 10. Oktober, 12.30 bis 13.30 Uhr, Marktplatz, Kirchstraße

Dienstag, 10. Oktober, 12.30 bis 13.30 Uhr, Marktplatz, Kirchstraße Gersten: Dienstag, 10. Oktober, 14 bis 15 Uhr, Raiffeisen, Bahnhofstraße

Dienstag, 10. Oktober, 14 bis 15 Uhr, Raiffeisen, Bahnhofstraße Langen: Dienstag, 10. Oktober, 17 bis 18 Uhr, Gaststätte Wintering, Ecke Thuiner Straße/Rutener Straße

Dienstag, 10. Oktober, 17 bis 18 Uhr, Gaststätte Wintering, Ecke Thuiner Straße/Rutener Straße Wettrup: Montag, 16. Oktober, 13 bis 14 Uhr, An der Kirche, Ecke Kirchstraße/Bahnhofstraße

Haltestellen in der Samtgemeinde Freren:

Freren: Mittwoch, 18. Oktober, 14.30 bis 16 Uhr, Festplatz, Oststraße

Mittwoch, 18. Oktober, 14.30 bis 16 Uhr, Festplatz, Oststraße Andervenne: Mittwoch, 18. Oktober, 16.30 bis 17.30 Uhr, Parkplatz Kirchstraße, gegenüber Gaststätte Schmees

Mittwoch, 18. Oktober, 16.30 bis 17.30 Uhr, Parkplatz Kirchstraße, gegenüber Gaststätte Schmees Beesten: Mittwoch, 18. Oktober, 13 bis 14 Uhr, Parkplatz Ärztehaus, Hauptstraße

Mittwoch, 18. Oktober, 13 bis 14 Uhr, Parkplatz Ärztehaus, Hauptstraße Messingen: Samstag, 28. Oktober, 9 bis 10 Uhr, Parkplatz Gaststätte Thünemann, Frerener Straße 33

Samstag, 28. Oktober, 9 bis 10 Uhr, Parkplatz Gaststätte Thünemann, Frerener Straße 33 Thuine: Montag, 9. Oktober, 12.30 bis 13.30 Uhr, Parkplatz vor der Feuerwehr

Haltestellen in der Samtgemeinde Spelle:

Spelle: Mittwoch, 1. November, 14.30 bis 15.30 Uhr, Getränke-Hoffmann-Stadion, Venhauser Straße

Mittwoch, 1. November, 14.30 bis 15.30 Uhr, Getränke-Hoffmann-Stadion, Venhauser Straße Schapen: Mittwoch, 1. November, 13 bis 14 Uhr, Parkplatz gegenüber Gaststätte Düsing, Kolpingstraße

Haltestellen in Emsbüren:

Freitag, 13. Oktober, 13 bis 16 Uhr, Parkfläche bei der Volksbank, Markt 2

Freitag, 13. Oktober, 16.30 bis 17.30 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Elbergen, Elbergen 12

Haltestellen in Salzbergen: