„Die Kinder wollten ihren Geburtstag unbedingt erst zu Hause, dann bei Oma und dann im Stadtteiltreff feiern“, so Haar schmunzelnd. Um die Einrichtung zu fördern, hat der Betriebssportverband Lingen (BSV) den Mitarbeitern des Stadtteiltreffs Stroot einen Scheck in Höhe von 1800 Euro überreicht.

Das gespendete Geld ist der Erlös aus dem fünften Benefiz-Hallenfußballturnier des BSV, das am 9. Dezember stattgefunden hatte. Beteiligt daran waren dem Verband angeschlossene Betriebe wie etwa Areva, BP, RWE, Rosen, Emco, die Volksbank und Lingener Wirtschaftsbetriebe. Das Geld soll unter anderem in die Laptops und ineinen Trikotsatz investiert werden.

Roland Schauer, Schirmherr und Leiter der Justizvollzuganstalt Lingen, zeigt sich weiterhin vom Stadtteiltreff Stroot begeistert. Denn dort könne man sich kennenlernen und so „von den Kontakten profitieren“. Dies gelte nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern besonders auch für den Betriebssport. Neue Angebote des BSV zur betrieblichen Gesundheitsförderung sind bereits in Planung. So soll es etwa demnächst Aerobic- oder Pilates-Kurse geben.