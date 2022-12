Die Feuerwehr Holthausen-Biene konnte verhindern, dass sich die Flammen auf die Garage ausbreiten. Foto: Marco Schlösser up-down up-down Einsatz mit Atemmasken Heizstrahler brennt: Feuerwehr in Biene verhindert Ausbreitung des Feuers Von Anna Niere | 03.12.2022, 14:28 Uhr

Am Samstagmittag wurde die Feuerwehr in Holthausen-Biene zu einem Einsatz in der Garage eines Einfamilienhauses gerufen. Ein gasbetriebener Heizstrahler stand in Flammen.