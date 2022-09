Auch im Surwolder Freibad konnte im Sommer 2022 fleißig geschwommen werden. Foto: Mirco Moormann up-down up-down Mehr Besucher als in den Vorjahren So war die Freibadsaison im Sommer 2022 im Emsland Von Anna Niere | 19.09.2022, 17:34 Uhr

Der heiße Sommer lockte viele Emsländer in die heimischen Freibäder. Nun gehen die Bäder wieder in die Winterpause. Die Betreiber ziehen eine Bilanz: So war die Freibadsaison 2022.