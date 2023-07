Einer Studie zufolge ist gerade der Personalmehrbedarf bei Pflegeassistenzkräften besonders hoch. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Neue Vorgaben seit 1. Juli Heimleiter in Lingen sorgt sich: Pflege für viele nicht mehr bezahlbar Von Thomas Pertz | 22.07.2023, 06:46 Uhr

Am 1. Juli ist die neue Personalbemessung (PeBeM) für vollstationäre Pflegeheime in Kraft getreten. Sie soll langfristig eine gute und professionelle Pflege sichern. Wie beurteilen dies Fachleute vor Ort? Ein Besuch im Stephanushaus in Lingen.