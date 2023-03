Dr. Wiechert löst Praxis auf Hausärztemangel in Lingen: Weitere Wege, längere Wartezeiten Von Thomas Pertz | 03.03.2023, 16:23 Uhr

Zum 1. April wird Dr. med. Carsten Wiechert seine Hausarztpraxis in Lingen auflösen. Der Internist setzt seine fachärztliche Tätigkeit im Medizinischen Versorgungszentrum des Bonifatius-Hospitals in der Klasingstraße fort. Worauf müssen sich Patienten in Lingen künftig einstellen, wenn sie zum Hausarzt wollen?