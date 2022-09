Eingerahmt von vielen Bäumen befindet sich das ehemalige Alten- und Pflegeheim Haus Simeon am Dortmund-Ems-Kanal in Lingen. Foto: Caroline Theiling up-down up-down Marode Bausubstanz Haus Simeon in Lingen wird bald abgerissen Von Caroline Theiling | 26.09.2022, 12:04 Uhr

Idyllisch gelegen ist das Haus Simeon am Dortmund-Ems-Kanal in Lingen. Doch mit der Idylle ist es bald vorbei. Denn das ehemalige Alten- und Pflegeheim soll in naher Zukunft abgerissen werden.