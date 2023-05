Die Meisterfeier der Handwerkerkammer hat zum ersten Mal im Emsland stattgefunden. Foto: Schöning Fotodesign up-down up-down Meisterfeier im Emsland Handwerker aus der Region bekommen ihre Meisterbriefe Von Lili Maffiotte | 12.05.2023, 13:50 Uhr

Zum ersten Mal fand die Meisterfeier 2023 der Handwerkskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim im Emsland statt. Mehr als 1000 Gäste feierten in der Emslandarena in Lingen nicht nur die Handwerksabsolventen, sondern anschließend bei der Gala bis tief in die Nacht.