Erstmals im Stadtgebiet Haltegriffe an Ampel für Fußgänger und Radfahrer in Lingen montiert Von Wilfried Roggendorf | 06.09.2023, 09:05 Uhr Festhalten können sich Fahrradfahrer beim Warten an der Ampel nun an diesen Haltengriffen. Foto: Pia Alberts

An einer Kreuzung in Lingen sind an den Masten von Fußgänger- und Radfahrerampeln gelbe Griffe befestigt worden. Es stellt sich die Frage, warum die Griffe ausgerechnet an dieser Kreuzung montiert wurden und welchem Zweck sie dienen.