In diesem Artikel erfährst Du: Wie das Halloween-Fest entstand.

Wie gefragt Halloween-Kostüme in Lingen sind.

Was beliebte Verkleidungen sind.

In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November wird Halloween gefeiert. Es gibt zwei Theorien, welchen Ursprung das Fest hat - eine keltische und eine christliche.

Die keltische Theorie besagt, dass Halloween auf dem keltischen Fest namens „Samhain“ beruht. Bei diesem feierten die Kelten das Ende des Sommers und gleichzeitig das Ende des Jahres. Sie glaubten daran, dass ihre toten Verwandten an dem Feiertag auf die Erde zurückkehren, Besitz von den Seelen der Lebenden ergreifen und sich dadurch ein Leben nach dem Tod sichern. Um die Geister zu vertreiben, entzündeten die Kelten große Feuer und trugen gruselige Verkleidungen.

Bei der christlichen Theorie glaubt man daran, dass Halloween von der Bezeichnung „All Hallows‘ Eve“ abgeleitet wurde, womit der Abend vor Allerheiligen gemeint war. Heute ist es vor allem ein Grund, zu feiern. Am besten in ausgefallenen Kostümen. Und, jedes Jahr gibt es neue Trends und alte Klassiker.

Riesige Auswahl in der Kostümgalerie Lorenz

Um zu erfahren, was beliebte Halloween Kostüme in Lingen sind, habe ich mich an den Kostümverleih Lorenz in Lingen gewendet. Die Inhaberin Svetlana Lorenz präsentierte mir eine riesige Auswahl an den verschiedensten Kostümen und suchte fünf der beliebtesten und gruseligsten raus. Diese durfte ich dann anprobieren und stelle ich euch nun vor.

„In Lingen sei die Frage nach Halloween-Kostümen eher gering, das Fest habe sich hier noch nicht richtig etabliert“, erzählte Svetlana Lorenz. Trotzdem sind in ihrem Verleih eine Menge an Halloween-Kostümen vorhanden. Allerdings merkt man, dass Jahr für Jahr immer mehr Kostümideen durch Streaming Sender, wie zum Beispiel Netflix entstehen. Das zeigte mir auch mein erstes Outfit.

Die durch Netflix bekannte Serie Wednesday, verlieh mir mein erstes Outfit - Wednesday Addams. Die Serie wurde zu einem riesigen Hit und schreit förmlich nach Halloween. Daher zählt Wednesday Addams in diesem Jahr zu einem der angesagtesten Kostüme.

Da die Figur Wednesday bunte Farben verabscheut, entschieden wir uns für ein kurzes schwarzes Kleidchen mit dunklen Overkneestrümpfen und schwarzen Boots. Die zwei heruntergeflochtenen Zöpfe komplettierten mein Outfit. Im nächsten Video könnt ihr das Kostüm auch angezogen sehen.

Freddy Krueger - Freitag der 13.

Meine nächste Verkleidung werden viele durch die „Nightmare-Filmreihe“ oder den Film „Freitag der 13.“ kennen - es handelt sich hierbei um Freddy Krueger. Diesen schaurigen Serienmörder imitierten wir mit einem rot-grün gestreiften Pullover (der zusätzlich seine brandnarbige Haut aufzeigt), einer braunen Hose, schwarzen Herrenschuhen und einem etwas in die Jahre gekommenen Hut. Natürlich durfte auch nicht der Handschuh mit den Klingen am Ende der Finger fehlen.

Die blutigen Kreaturen - Vampire

Auch viele der Standard-Verkleidungen bleiben im Trend. Das zeigt uns das Beispiel der altbekannten blutigen Kreaturen - die Vampire. Daher stellten wir auch hierzu ein Kostüm zusammen. Dort verblieben wir bei einer weißen Satinbluse, die durch eine rote Weste mit Jabot kombiniert wurde. Dazu trug ich eine schwarze Hose, einen schwarzen Umhang und eine kurze schaurige Perücke.

Der Klassiker - die Hexe

Ein weiterer Trend ist das altbekannte Hexenkostüm - dieses durfte natürlich auch bei uns nicht fehlen. Wir gestalteten dieses Outfit mit einem spitzen Hut, einem langen, urigen, roten Kleid aus Satin, worunter ich eine schwarze Hose trug. Dazu stylten wir eine rote Spinnenkette und Spinnenohrringe, sowie passende Spinnenstiefel.

Die Höllenfigur - Teufel

Meine letzte Kostüm-Figur wird häufig auch als gefallener Engel bezeichnet - es handelt sich um den Teufel. Dass der Teufel die Hölle regiert, verbindet man ihn sofort mit der Farbe Rot, so haben wir auch unser Kostüm gestaltet. Mein Outfit bestand aus einem roten Lederkleid, schwarzen Overkneeschuhen mit roten Flammen und einem langen, schwarzen Mantel. Natürlich durften auch nicht die Teufelsohren und der Dreizack fehlen. Diese machten meine Verkleidung komplett.