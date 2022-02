Einen großen Einsatz für die Feuerwehr gab es in der Nacht zu Montag im Industriegebiet an der Ulanenstraße. FOTO: Hermann Bojer Löscharbeiten in der Nacht Lagerhalle mit Schüttgut gerät in Lingen in Vollbrand Von Hermann Bojer | 28.02.2022, 05:24 Uhr | Update vor 28 Min.

In Lingen ist in der Nacht zu Montag ist eine große Lagerhalle in Brand geraten. Fünf Feuerwehren waren mit zwölf Fahrzeugen und ca. 60 Einsatzkräften vor Ort.