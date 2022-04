Zwischen 18 und 20 Millionen Euro wird die Arena mit einem Fassungsvermögen von über 2500 Sitzplätzen, inklusive Stehränge auf über 4500 Besucher erweiterbar, kosten. Daran beteiligen sich Land und Landkreis mit jeweils fünf Millionen Euro. In der Gesamtsumme sind auch alle flankierenden Maßnahmen, zum Beispiel für den Lärmschutz, enthalten. Die Konzeption war von den Fachleuten im Lingener Baudezernat und dem Nürnberger Büro ConTech erstellt worden. ConTech arbeitet schon seit Längerem mit der Stadt am Arena-Projekt.

Die Planung für den Neubau war auch Grundlage einer entsprechenden Ratsentscheidung im Dezember letzten Jahres. In den vergangenen Wochen wurden in Lingen allerdings Stimmen laut, die sich für eine Anbaulösung am bestehenden Baukörper der Emslandhallen aussprachen. Dies könne, so hieß es, zu einem deutlich günstigeren Preis realisiert werden. Im Raum stand ein Kostenrahmen von zehn Millionen Euro. Dies wiederum wurde sowohl von der Stadt als auch von ConTech angezweifelt.

„Wir haben daraufhin entschieden, ein weiteres Gutachten einzuholen“, erklärte Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone. Auf Empfehlung der Architektenkammer Niedersachsen kam ein Kontakt mit dem Büro „wpm Projektmanagement“ aus Stuttgart zustande. Dieses zog nun einen Vergleich zwischen den Varianten Neubau und Anbau. Ergebnis: Ein Neubau ist sowohl unter Kosten- als auch unter funktionalen Gesichtspunkten die bessere Lösung.

Die Schlussfolgerungen im Gutachten sind insbesondere im Baudezernat der Stadt, an dessen Arbeit es in der Vergangenheit öffentlich viel Kritik gab, mit Genugtuung aufgenommen worden. „Aus dem Gutachten geht klar hervor, dass die Verwaltung und auch die beratenden Büros in den vergangenen Monaten hervorragende und professionelle Arbeit geleistet haben“, sagte Krone.

Ein Anbau ist laut Gutachten nicht kostengünstiger zu bewerkstelligen. Vor allem funktionale Gründe werden für die Empfehlung, die Neubauvariante planerisch weiterzuverfolgen, angeführt. „Eine solche Institution wie die geplante Emslandarena kann Image prägend für eine Stadt wie Lingen sein. Um ein positives Image hervorzurufen, muss das Bauwerk sowohl in der Funktion wie auch in der Wirkung nach außen ein positives Bild liefern“, heißt es in dem Gutachten. Durch die frei stehende Gebäudeposition könne der Baukörper „individuell inszeniert werden“. Die Prägnanz sei deutlicher als bei einer Anbauvariante.