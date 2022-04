Großer Umzug geplant

In ganz Deutschland waren es im Jahr 2009 sogar 436228 Ministranten; wobei die Zahl in den katholischen Diözesen sehr stark variiert und zwischen 403 im Bistum Görlitz und 44645 im Bistum Münster liegt. Ministranten verdeutlichen dabei, dass der Priester den Gottesdienst nicht allein feiert. So schreibt bereits der Apostel Paulus im ersten Brief an die Korinther: „Wenn ihr zusammenkommt, trägt jeder etwas bei: einer einen Psalm, ein anderer eine Lehre, der dritte eine Offenbarung; einer redet in Zungen, ein anderer deutet es. Alles geschehe so, dass es aufbaut“ (1. Kor. 14,26). In vielen weiteren frühen christlichen Texten aus dem zweiten oder dritten Jahrhundert wird über eine Aufgabenteilung bei Versammlungen von Christen berichtet. Ministranten waren später im Mittelalter jahrhundertelang meist eine Stufe auf dem Weg zum späteren Priesteramt.

Das Zweite Vatikanische Konzil vom 11. Oktober 1962 bis zum 8. Dezember 1965 gab den Weg schließlich frei für grundlegende Änderungen im Gottesdienst: Die Heilige Messe wird seitdem meist in der jeweiligen Landessprache gefeiert, und der Priester steht während der Eucharistiefeier meist am sogenannten „Volksaltar“ – alle Gläubigen sollen sich aktiv am Gottesdienst beteiligen. Jeder sollte zudem verstehen und nachvollziehen können, was gefeiert wurde.

Heute hat das Ministrantenwesen auch eine soziale Komponente, die über den rein liturgischen Dienst hinausgeht. „Ministranten sind eine große Gemeinschaft innerhalb der kirchlichen Jugendarbeit. Sie treffen sich in Gruppen, fahren auf Lager und Ausflüge, beteiligen sich bei Festen wie auch Veranstaltungen und prägen dadurch das Bild einer jungen Kirche“, betont Hilberink.

Unter dem Motto „Diener for One“ werden am kommenden Samstag, 31. August, viele Ministranten beim dekanatsweiten Messdienertag in Emsbüren zusammenkommen, um gemeinsam zu feiern, sich zu unterhalten, im emslandweit größten Messdienerumzug durch den Ortskern zu ziehen und mit Bischof Franz-Josef Bode gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern. In der Lingener Tagespost wird daher im Rahmen eines Themas der Woche die Messdienerarbeit von vielen Seiten erläutert: Junge und etwas ältere Messdiener sowie Gruppenleiter berichten darin über ihre Erfahrungen. Und in der kommenden Samstagsausgabe der Lingener Tagespost wird Bischof Bode über seine eigene Zeit als Messdiener berichten.