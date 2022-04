Das Taxiunternehmen Hundertmark an der Lindenstraße plant Umbau- und Sanierungsmaßnahmen. Der Betrieb läuft trotzdem weiter. Ein Auseichquartier wird an der Estringer Straße 26 bezogen. FOTO: Caroline Theiling Gewerbe- und Wohnräume Großer Umbau bei Taxi Hundertmark in Lingen Von Caroline Theiling | 07.04.2022, 12:49 Uhr

Das Taxiunternehmen Hundertmark an der Lindenstraße in Lingen plant eine umfangreiche Modernisierung und Erweiterung der Gewerbefläche. An diesem Standort sollen ebenfalls fünf neue Wohnungen entstehen.