FOTO: Matthias Becker Zwei Tage große Party und tolle Stimmung Im Video: Lautfeuer-Festival in Lingen ist zurück Von Matthias Becker | 24.07.2022, 10:00 Uhr

Das Lautfeuer-Festival ist zurück aus der coronabedingten Zwangspause. Mit Sack und Pack reisten am Freitag tausende Musikfans an, um beim Open Air in Lingen die Bands zu feiern, die sich auf der großen Bühne richtig ins Zeug legten. Zwei Tage lang lautete die Ansage auf dem Gelände am alten AKW: Party machen, tanzen und einfach nur glücklich sein.