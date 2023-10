Nach seinem ausverkauften Konzert in Lingen in 2019 wird der Osnabrücker Sänger 2024 erneut in der Emslandarena zu Gast. Der Auftritt im Rahmen seiner seit Oktober 2022 laufenden „Gott of Schlager“ -Tour findet am 20. April statt

Ab Freitag, 6. Oktober, sind ab 11 Uhr bei allen bekannten Vorverkaufsstellen die Tickets erhältlich.