Nach Angaben von Elisabeth Popken, Gewerkschaftssekretärin DGB Region Osnabrück/Emsland, muss jeder achte Leiharbeiter trotz Vollbeschäftigung noch Arbeitslosengeld II beantragen, „um über die Runden zu kommen“.

Popken: „Das ist ein unerträglicher Zustand, den wir nicht so ohne Weiteres hinnehmen wollen und können.“ Da werde von einem Aufschwung am Arbeitsmarkt gesprochen, und die Hälfte der neuen Jobs werde durch Leiharbeitnehmer bedient. „Diese Frauen und Männer verdienen nur 1393 Euro brutto – wer soll denn davon leben können?“, richtete die Gewerkschaftssekretärin diese Frage in Richtung Politik. Zudem machte Popken darauf aufmerksam, dass durch die vermehrte Leiharbeit auch Gefahr für die Stammbelegschaft eines Unternehmens bestehen könne. Da könnte schon schnell einmal ein fester Arbeitsplatz aus ökonomischen Gründen in einen Leiharbeitsplatz umgewandelt werden, meinte sie.