In Lingen gibt es ein neues Wohnangebot für Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Foto: Maurizio Gambarini/dpa up-down up-down Eigenständig Wohnen mit Begleitung Gewalt gegen Frauen in Lingen: So gewinnen Betroffene neue Stärke Von Thomas Pertz | 01.01.2023, 10:26 Uhr

„Second stage“, zweiter Schritt: So ist in Lingen ein Wohnangebot für Frauen beschrieben, die vor häuslicher Gewalt geflohen sind. Der SKF ist Träger dieses bislang in Niedersachsen einmaligen Projektes, in dem Betroffene neue Stärke finden sollen.